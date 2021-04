더 행복한 양천구 위한 아이디어 공모

포스트 코로나 시대 대비 ‘2021 양천구 아이디어 공모전’ 개최...4월19~5월14일 금상 100만 원 상금과 구청장 표창 수여

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 구민이 참여하는 정책을 통해 다함께 행복한 양천구를 만들기 위한 ‘다함께 만드는 더 행복한 양천 - 2021 양천구 아이디어 공모전’을 개최한다.

지난 2018년부터 해마다 진행해온 아이디어 공모전은 올해는 특별히 코로나 19와 그 이후 시대(포스트 코로나 시대)에 대응하는 효과적 정책대안을 모색, 주민의 생활 속 불편을 해결하는 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다.

공모기간은 4월19일부터 5월14일까지이며, 양천구 구민 및 양천구 소재 직장인·학생·단체라면 누구든지 공모전에 참여할 수 있다.

공모주제는 생활 밀착형 아이디어 및 코로나 19 극복과 이후 시대 대응을 위한 아이디어로 ▲언택트 시대 도래에 따른 비대면 공공서비스 정책 ▲지역감염 확산 방지를 위한 생활 정책 ▲소비촉진 및 지역경제 활성화 등이다.

아이디어 제안은 양천구청 홈페이지 소통과 참여→아이디어하우스→제안하기), 우편(양천구 목동동로 105, 4층 기획예산과), 이메일(ys0911@yangcheon.go.kr) 등을 통해 접수 가능하다.

궁금한 사항은 구청 기획예산과 성과관리팀으로 문의하면 된다.

접수된 제안은 주관부서의 사전 검토 후 1, 2차 심사를 거치게 되며, 최종 결과는 오는 7월 발표된다. 최종 선정된 아이디어 제안자에게는 금상(1명) 100만 원, 은상(1명) 50만 원, 동상(1명) 20만 원, 장려상(1명) 10만 원, 노력상(3명) 5만 원의 상금과 구청장 표창이 수여될 예정이다.

구는 지난해 개최된 ‘아이디어 공모전’을 통해 ‘전 구민대상 자전거 보험가입’, ‘무단투기 방지 자투리 공간 녹지화’ 등을 정책에 반영한 만큼 이번 공모전에서도 다양한 분야의 정책을 발굴하여 구민과 함께 만들어 나가기를 기대하고 있다.

김수영 양천구청장은 “다함께 행복한 양천구를 만들 수 있는 구민들의 참신한 아이디어를 기다리고 있다”며 “구민 여러분의 소중한 아이디어를 구정에 반영할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr