SSG닷컴, 1분기 네오 베스트 상품전…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 21일까지 온라인 전용 물류센터 네오에서 출발하는 쓱배송·새벽배송(서울 및 수도권) 대상으로 랜더스 데이 성원 감사 1분기 베스트 상품전 할인 행사를 진행한다고 15일 밝혔다.

SSG닷컴 바이어가 직접 소싱한 상품 중 올해 1분기 고객 구매가 많았던 베스트 상품을 품목별로 선정해 최대 50% 할인가에 선보인다. 특히 랜더스 데이 때 매출 증가세가 높았던 신선식품과 가정간편식(HMR) 중심으로 행사 상품을 구성했다.

과일에서는 토마토, 사과, 오렌지, 참외 등을 준비했다. 대표 상품으로 프리미엄 더달콤 대추방울토마토를 30%, 깊은 산속 봉화사과를 21% 할인해 판매한다. 미국산 냉동 LA갈비 구이용은 50%, 우리한돈 복고 삼겹살은 20% 할인된 가격에 선보인다. HMR은 떡볶이, 핫도그, 어묵, 떡갈비 등 간단하게 즐길 수 있는 인기 먹거리를 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “프로야구 SSG 랜더스 경기에 대한 관심이 자연스레 쓱닷컴으로 이어지며 시너지 효과를 내고 있다”며 “평소 자주 구매했던 장바구니 아이템을 특가에 구매할 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

