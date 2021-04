외교부 "日 원전 오염수 방출 관련 국제사법절차 검토 중"

[아시아경제 이지은 기자] 외교부는 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 방출 결정과 관련, 국제사법절차를 검토 중이라고 밝혔다.

14일 외교부 대변인실은 "우리 정부는 일본 후쿠시마 원전 오염수 문제와 관련, 그동안 지속적으로 국제기구 및 관련국들과 협의해 왔다"며 이같이 말했다.

외교부는 "다자적으로는 국제원자력기구(IAEA) 등 국제적으로 권위 있는 기관과 이해 당사국가와 협력하여 국제사회가 납득할 수 있는 과학적이고 객관적인 검증이 이루어지도록 적극 노력 예정"이라며 "국제사법절차도 검토 중"이라고 말했다.

이날 문재인 대통령도 일본의 오염수 방류 결정에 대해 우려를 표하며 국제해양법재판소에 제소할 것을 검토하라고 지시한 바 있다.

외교부는 "이번 일본의 결정을 계기로 국민의 안전을 최우선 원칙으로 하는 필요한 모든 외교적 노력을 강구해 나갈 계획"이라며 "방류에 대한 직접적 피해 우려가 있는 태평양 연안국을 대상으로한 양자적 외교노력을 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.

이와 관련, 가장 최근에는 정의용 외교부 장관이 한국-싱가포르 외교장관회담을 계기로 심각한 우려를 공유하기도 했다고 밝혔다.

외교부는 "지난 13일 일본측의 결정 이후 재차 주한미국대사관과 주미대사관을 통해 우리 국민의 후쿠시마 원전 오염수에 대한 우려와 우리 입장을 미측에 전달했다"며 "이날 개최중인 한중 해양 사무대화 회의에서도 중국측과 동 문제에 대한 양국의 우려를 공유했다"고 말했다.



