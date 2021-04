경남도, 농경지 돌발해충 발생 적기에 방제해야 효과 있어

전년 대비 농경지 발생 감소, 산림 지역 발생 면적 증가

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원은 지난 2~3월 실시한 돌발 해충 월동난 예찰 현황을 발표하면서 피해를 최소화하기 위해 적기에 방제할 것을 당부했다.

돌발 해충은 알 상태로 겨울을 나고 봄에 깨어나 농작물의 잎, 줄기 등의 즙액을 빨아 먹고, 잎과 과일에 떨어진 배설물은 상품성을 떨어뜨려 농가에 피해를 준다.

주요 돌발해충으로 갈색날개매미충, 꽃매미, 매미나방이 있다.

도 농업기술원에 따르면 갈색날개매미충은 전년 대비 12% 감소한 1911㏊에서 발생했다.

꽃매미는 전년 대비 51% 감소한 102㏊에서 발생했다. 매미나방은 아직 발생하지 않았다.

농경지 돌발 해충 발생 면적은 전년 대비 감소 추세이지만 농경지 주변인 산림 지역 발생 면적이 다소 증가한 것으로 나타났다.

도 농업기술원은 도 단위 예찰 전문가를 구성하고 월동난을 제거하고, 해충별 부화시기를 정밀히 조사해 농가에서 자가 방제할 수 있도록 농가 지도에 활용할 예정이다.

아울러 5월 중 농경지와 산림지 일제 방제의 날을 지정하고, 방제협의회를 구성해 합동 상시 예찰 등 방제단을 운영할 계획이다.

