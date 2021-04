김경수 부울경 메가시티 조성, "본격 실행만 남았다"

경남도, 14일 '동남권 발전계획 수립 공동연구' 결과보고회 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 14일 도청에서 '부·울·경(동남권) 메가시티' 조성의 지표가 될 '동남권 발전계획 수립 공동연구'의 결과보고회를 했다.

김경수 지사가 주재한 이 날 보고회에는 도 관계자들과 홍재우 경남연구원장을 비롯한 연구진이 참석해 공동연구 결과에 담긴 내용을 검토하고 향후 추진 방안을 논의했다.

김 지사는 2019년부터 시도 단위를 뛰어넘은 초광역 단위의 권역별 발전 전략이 필요하다며 '부·울·경 메가시티' 조성을 주장해왔다.

지방은 소멸 위기를 겪고 있는데, 수도권은 오히려 과열된 경쟁과 주거 및 교통 혼잡 문제 등 과밀로 인한 폐해가 극심하다.

이를 극복하고 지역과 국가 전체의 지속 가능한 발전을 도모하기 위해서는 유연한 권역별 균형 발전이 필요하다는 것이다.

'동남권 발전계획 수립 연구'는 지난해 3월부터 올해 3월까지 부·울·경 3개 시도 연구원이 공동으로 진행했다.

연구 결과는 지역 현황과 여건 분석, 메가시티 추진 당위성과 기본 구상, 실행 계획으로 구성됐다.

김 지사는 모두발언에서 전 국민적 이해를 위해 기존 '동남권 메가시티'에서 '부·울·경 메가시티'로 명칭을 변경하자고 제안했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티는 부산과 울산, 창원 중심의 동부 경남, 진주 중심의 서부 경남 4대 거점 도시, 4대 권역을 네트워크로 연결해 하나의 메가시티로 만들어가는 전략"이라고 설명했다.

김 지사는 "(박형준 시장 취임으로) 그동안 늦어졌던 부분을 속도감 있게 추진하는 한편, 공동 추진단뿐 아니라 부·울·경 시·도민들의 공감대를 높일 수 있는 협의 기구 구성 등 메가시티와 광역 특별연합 추진에 속도를 내 달라"고 당부했다.

보고된 연구 결과에 따르면 부산과 울산, 경남이 1시간 생활권을 기반으로 단일 경제권을 형성하기 위한 공간 구조 기본 구상이 제시됐다.

행정 구역을 넘어 동남권 4대 거점 도시인 부산, 울산, 창원, 진주를 중심으로 뭉치고, 필요에 따라 유연하게 중소도시를 연결하면서 확장 가능한 도시 간 광역 네트워크를 구축하는 것이다.

'동남권 발전계획'은 행정·생활·경제·문화공동체를 4대 전략 방향으로 설정하고, 14개 분야에 30개 과제, 110개 주요 사업을 도출함으로써 마련됐다.

'행정공동체' 형성을 위해서는 개정된 지방자치법에 따른 (가칭) 동남권 광역 특별연합 설치가 제안됐다.

부·울·경 지역 공통의 현안 과제와 공동 사무를 효율적으로 수행하기 위한 행정 조직이 필요하기 때문이다.

'생활공동체'에는 교통, 교육, 재난 안전, 복지·보건, 먹거리 등 5개 분야에서 11개 과제가 도출됐다.

1시간 생활권 형성을 위한 광역 교통인프라 구축, 동남권 대학 및 산학연 협력 강화와 평생학습 체계 구축, 광역재난·대기 관리 공동대응 체계 구축 등이 주요 과제로 제시됐다.

'경제공동체'를 위한 것으로는 동북아 물류 플랫폼 구축, 동남권 수소 경제권 구축, 동남권 주력산업 스마트화와 디지털화 등 주요 과제를 중심으로 한 사업들이 제안됐다.

'문화공동체'는 엑스포, 문화, 관광 3개 분야에서 각각 2030 부산 월드 엑스포 동남권 공동 대응 체계 구축, 동남권 아시아 문화 허브 구축, 동남권 광역관광벨트 조성 및 체계 구축 등이 주요 과제로 담겼다.

이에 더해 도는 지난 2월부터 부·울·경 광역 특별연합 경남지원단을 운영하며 주요 사무 발굴 및 구조화, 국가 사무 중 광역 특별연합이 수행할 수 있는 위임 사무 발굴 등을 진행하고 있다.

현재 남중권, 지리산권, 남해안권, 백두대간 등 경남의 권역별 발전전략과 부·울·경 메가시티 전략을 연계하는 방안을 마련 중이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr