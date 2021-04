구윤철 "미국 日 방류 찬성 아냐···검증한다는 뜻"

[아시아경제 이주미 기자] 구윤철 국무조정실장은 미국이 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 긍정적인 반응을 보였다는 보도와 관련, '잘했다, 그대로 하라'는 뜻이 아니라고 강조했다.

구 실장은 14일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "원문을 몇 번이나 읽어봤다"며 "일본이 국제기준에 따라서 그렇게 한다고 했으니 그 부분에 대해서 일본 정부와 IAEA(국제원자력기구)가 모두 모니터링 하겠다는 뜻으로 이해한다"고 말했다.

이어 "일본 정부가 해양 방출을 국제기준에 따라서 하겠다고 미국 정부와 IAEA에 이야기했을지 모르지만, 전 세계적인 가이드라인에 따라서 피해가 발생하지 않도록 점검하겠다는 뜻"이라고 덧붙였다.

그러면서 "모니터링이라는 용어를 썼다"며 "모니터링이라는 건 점검이 안 되면 못 하게 해야 한다는 의미까지 들어있지 않겠나"라고 강조했다.

구 실장은 이날 출연한 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서도 "언론은 미국과 IAEA가 찬성한다고 하지만 그 개념이 아니다"며 "일본이 국제 안전 기준에 부합해 방출한다는 걸 검증해보자는 취지"라고 일축했다.

앞서 미국 국무부는 지난 12일 성명을 통해 "(일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정은) 국제 안전 기준에 따른 것"이라는 입장을 밝힌 바 있다. 이를 두고 미국이 사실상 일본의 결정을 지지한 것 아니냐는 해석이 나왔다.

IAEA도 13일 성명을 통해 "일본이 선택한 처리 방식은 기술적으로 실현 가능하고 국제적 관행에 따른 것이기도 하다"며 "일본의 발표를 환영한다"고 밝혔다.

