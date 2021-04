"반려동물 콘텐츠 확장" 켄싱턴호텔앤리조트, '동반 여행 패키지' 출시

켄싱턴리조트 설악밸리·충주 지점 주중 전용 2박 상품

'넓은 놀이공간' 펫 카페, 펫 파크 등 다양한 시설 마련

[아시아경제 김유리 기자] 켄싱턴호텔앤리조트에서 운영하는 '켄싱턴리조트 설악밸리'와 '켄싱턴리조트 충주'는 6월30일까지 반려동물 동반 여행 패키지 '댕댕아 함께 가자'를 선보인다고 14일 밝혔다.

켄싱턴호텔앤리조트는 지난해 12월 켄싱턴리조트 충주에 반려동물 동반 가능 객실과 시설을 선보인 데 이어 이달 초 강원도 고성 켄싱턴리조트 설악밸리에 스위트룸 콘셉트의 '로열 스위트 펫 룸'과 스위스 마을의 집 모형, 트램을 설치한 야외 플레이그라운드 '펫 파크'를 추가로 선보였다. 리조트 내 일반 투숙객을 고려해 반려동물 동반 가능 객실은 별도로 분리해 운영한다.

댕댕아 함께 가자 패키지는 반려동물 동반 콘텐츠 확장에 나선 두 지점을 순서 상관없이 1박씩 투숙할 수 있으며 주중(일~목) 전용 2박 상품으로 기획됐다. 가격은 최저 39만9000원(세금 포함)부터다.

패키지 주요 혜택은 ▲펫 룸 2박 ▲웰컴 키트 1세트 ▲야외 플레이그라운드 '펫 파크' 무제한 이용권 등이다. 지점별 혜택으로 켄싱턴리조트 설악밸리는 객실 내에서 프라이빗하게 즐길 수 있는 ▲인룸 다이닝 조식 2인 ▲펫 전용 유모차 대여 서비스를 제공하며 켄싱턴리조트 충주는 ▲브런치 세트 2인 ▲불멍 키트 2인 ▲리조트 내 '펫 카페' 무제한 이용권을 제공한다.

패키지에 포함된 웰컴 키트는 반려동물 제품 브랜드인 '러프우프'와 협업을 통해 천연유래 성분으로 만든 펫 어메니티 3종 1세트, 반려동물을 위해 특별 제작된 펫 전용 타월과 물티슈, 간식으로 구성됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr