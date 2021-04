[아시아경제 이민지 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 26,400 전일대비 250 등락률 -0.94% 거래량 685,326 전일가 26,650 2021.04.14 09:55 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아대한항공, 송현동 부지 매각 갈등 10개월 만에 일단락…연내 계약 마무리 close 은 서울지방법원에 방위사업청을 대상으로 2081억원 규모의 지체상금 채무부존재 확인의 소송을 제기했다고 14일 공시했다.

회사 측은 “방위사업청에 납품한 사단정찰용 UAV 초도양산사업 관련하여 당사의 귀책없는 사유로 납품이 지체된 것”이라며 “지체상금 채무가 존재하지 아니함을 확인하는 소송을 제기했다”고 말했다.

