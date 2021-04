한국미즈노의 2021년 신제품 ‘RB 리미티드 003 캐디백(사진) 이벤트다.

구매 후 공식 홈페이지 또는 공식대리점에서 신청서를 작성한 고객 100명에게 이니셜 문구가 자수된 포켓 커버를 선물한다. 문구와 폰트는 선택할 수 있다. 수령 주소지로 순차 배송한다. 선착순 참여자 수 100명이 충족되면 조기 종료된다. 신체 부담을 줄여주는 ‘스플릿 스트랩(SPLIT STRAP)’을 채용해 실용성이 높아진 모델이다. 화이트&블랙, 블랙 등 두 종류, 자세한 내용은 홈페이지에 있다.