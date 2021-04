[포토]성북구 청소년 참여위원회 및 아동권리지킴이 위촉

제13기 성북구 청소년 참여위원 및 아동권리지킴이 24명 위촉... 학교 밖 청소년, 중도입국 청소년, 학교 내 청소년 등 다양한 청소년 참여

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 청소년의 적극적 참여권 보장을 위해 ‘2021년 제13기 성북구 청소년 참여위원회 및 아동권리지킴이 위촉식’을 10일 개최했다.

올해로 13기를 맞는 청소년 참여위원회는 이번에 총 24명의 위원을 위촉했다.

코로나19 장기화로 인해 참여위원회 구성에 어려움을 겪었지만 많은 청소년들 지원으로 그 어느 때보다도 의미 있는 위촉식을 진행하게 됐다.

특히 이번 제13기 청소년 참여위원회는 학교 밖 청소년, 중도입국 청소년, 학교 내 청소년 등으로 구성돼 다양한 분야의 청소년이 참여했다.

이날 위촉식은 이승로 성북구청장이 위촉장과 위원증을 모든 위원에게 직접 수여하는 방식으로 진행됐다. 수여식 후 참여위원으로서의 적극적인 활동에 대한 다짐 낭독이 이어졌고, 구청장의 격려사를 끝으로 1부가 마무리됐다.

실내환기와 방역조치 후 열린 2부에서는 참여 청소년간의 관계를 형성하고 친밀감을 높이는 소통의 시간을 마련해 어색한 분위기를 풀고, 청소년 참여위원회의 일정을 공유했다.

성북구 청소년 참여위원회 및 아동권리지킴이는 청소년기본법 제5조의 2, 성북구 아동친화도시 조성에 관한 조례 제12조에 따라 13년째 운영되고 있으며, 올해 아동·청소년참여예산제 및 열린토론회 기획, 아동청소년 권리모니터링단 활동을 통해 실질적인 참여권 및 아동권리 증진을 추진할 계획이다.

이승로 구청장은 “청소년의 참정권이 확대되고, 청소년의 의견을 적극적으로 정책에 반영하고자 하는 상황에서 청소년 참여위원회 활동이 더욱 중요해지고 있다”며 “코로나19가 지속되고 있는 어려운 상황 속에서도 우리 구정에 적극 참여하기 위해 지원한 24명의 청소년 대표들의 활동의 시작을 알리는 위촉식을 개최하게 돼 더욱 뜻깊다”고 밝혔다.

