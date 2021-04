김경수 지사 "후쿠시마 원전 오염수 방류 용납 못해"

"후쿠시마 방사능 오염수 해양 방류는 인류와 자연에 대한 범죄"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 일본 정부가 13일 후쿠시마 원전 사고로 발생한 방사능 오염수를 바다로 방류하겠다고 결정한 가운데, 김경수 경남도지사가 이에 강력하게 반발하고 나섰다.

김 지사는 13일 자신의 페이스북을 통해 "일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정은 절대 용납할 수 없다"며 즉각 철회할 것을 요구했다.

이어 "후쿠시마 방사능 오염수 해양 방류는 비단 인접국뿐만 아니라 전 세계 해양 생태계에 돌이킬 수 없는 피해를 가져오는 행위다"며 "우리 모두의 생명과 안전을 위협하는 범죄다"고 지적했다.

그러면서 "우리 도는 일본이 부당한 결정을 철회하도록 모든 노력을 다할 것"이라며 "다시 한번 일본 정부에 강력한 유감을 표명하며, 우리의 바다와 도민의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

