메드팩토는 'BAG2 폴리펩티드 또는 이의 단편에 특이적으로 결합하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편'이라는 특허를 취득했다고 13일 공시했다.

이번 특허를 통해 BAG2 단백질이 암화 과정에서 단백질 분해 효소인 카뎁신B와의 상호작용을 통해 세포 밖으로 분비되는 것을 발견했고, 유방암 동물모델에서 BAG2 단백질의 손실이 암 형성 및 폐로의 전이가 완벽하게 억제되는 것을 확인했다는 설명이다.

매드팩토 측은 "이번 특허를 활용해 BAG2가 과발현되는 유방암을 비롯한 다양한 암종을 적응증으로 하는 항체치료제(MA-B2)를 개발하고 있다"고 밝혔다.

