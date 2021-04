신한금융, 쉬어로즈 4기 멘토링 프로그램 시작

CEO 멘토링·맞춤형 코칭 등 다양한 역량 강화 프로그램 지원

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 13일 그룹의 여성 리더 육성 프로그램인 '신한 쉬어로즈(SHeroes)' 4기 44명을 대상으로 6개월 간 멘토링 프로그램을 진행한다고 밝혔다.

신한 쉬어로즈는 그룹 차원의 여성 리더 육성을 위해 2018년부터 시작한 금융권 최초의 여성 인재 육성 프로그램으로, 지난해 3기까지 143명의 여성 리더를 배출했다.

신한금융은 이번 멘토링 프로그램을 통해 조직운영, 사업추진, 커뮤니케이션 등 다양한 분야의 외부 전문가 참여로 진행되는 '그룹 멘토링'과 개인별 강점 진단을 기반으로 여성 리더십을 강화할 수 있는 '맞춤형 코칭'을 제공할 예정이다.

더불어 조용병 회장 및 그룹사 최고경영자(CEO)들이 그룹 내 비전을 제시함으로써 지속적인 성장 동기를 부여하는 'CEO 멘토링'과 그룹사 간 네트워크 확장을 돕는 'Peer 멘토링'을 통해 여성 리더의 시야 확장과 역량 강화를 지원할 계획이다.

특히 이날 CEO 멘토링 프로그램에는 조 회장이 화상회의 방식으로 참여해 여성 리더들을 격려했으며, 리더십, 조직운영, 최신 트렌드 등을 주제로 소통의 장을 마련해 의견을 공유하는 시간을 가졌다.

조 회장은 "쉬어로즈가 '신한의 여성 영웅들'이라는 의미를 담고 있는 만큼 영웅에 걸맞는 용기와 적극성을 바탕으로 성공한 리더가 되길 바란다"며 "앞으로도 신한 쉬어로즈의 든든한 지원군이 되겠다"고 격려했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr