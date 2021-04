성남시, 청사 앞 '세월호 조형물' 6년만에 철거한다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기도 성남시청 앞 광장에 설치된 세월호 상징 조형물 '여기 배 한 척'이 설치 6년 만인 오는 17일 철거된다.

성남시는 작품 설치단체인 ㈔열린여성이 "철골 구조물인 세월호 조형물이 낡고 녹슬어 안전사고 우려가 있다"며 철거를 요청해 이를 받아들이기로 했다고 13일 밝혔다.

시청 광장의 세월호 조형물은 길이 20m, 폭 15m, 높이 9m 규모다.

뒤집힌 채 바다로 가라앉던 당시의 세월호 모양을 철골로 뼈대만 만들어 형상화했다. 외벽은 두지 않아 내부가 들여다보이는 형태다.

세월호 참사 1년째 되던 2015년 4월16일 시청 광장에 설치돼 그동안 희생자를 추모하고 시민 안전의식을 일깨우는 교육의 장으로 활용돼 왔다.

시는 세월호 참사 7주기를 맞는 오는 16일 다음 날 해체 작업을 하기로 했다.

시 관계자는 "'여기, 배 한 척' 조형물은 철거하지만 세월호 참사의 아픔과 상처는 잊혀지지 않을 것"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr