[아시아경제 최대열 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 33,100 전일대비 600 등락률 -1.78% 거래량 235,965 전일가 33,700 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 331개 공공기관 공시 점검…'우수'는 15곳, '불성실'은 2곳[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일한국가스공사, 대화도시가스와 1조8162억원 규모 천연가스 공급 계약 close 는 지난달 총 판매실적이 344만8000t으로 지난해 같은 기간보다 8.6% 늘었다고 12일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr