[포토]오승록 노원구청장, 인제대 상계백병원 '노원구 아동학대 전담의료기관' 지정 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 12일 오후 2시 구청 5층 소회의실에서 ‘노원구-인제대학교상계백병원’ 노원구 아동학대 전담의료기관 지정 협약식을 진행했다.

협약의 주요 내용은 ▲아동학대 예방 협력 ▲아동학대 범죄 신고 아동 우선 진료 및 진단 ▲아동학대 의심 및 범죄로 신고된 아동에 대한 전문적인 진료 ▲지역 아동들의 안전한 성장을 위한 공동 노력 등이다.

협약식은 오승록 구청장을 비롯한 고경수 상계백병원 원장, 이용규 사무국장, 김영미 간호부장 등이 참석한 가운데 협약서 서명 및 교환, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “노원구는 전국 기초지방자치 단체 최초로 ‘노원구 아동보호전문기관’을 설립해 직영 및 아동보호쉼터 운영 등 아동학대예방에 있어 선도적으로 아동보호정책을 구축해나가고 있다”며 “이번 협약을 통해 전국 최고 수준의 소아과전문의로부터 체계적인 치료 지원이 가능하게 되어 무척 기쁘게 생각한다” 며 적극적인 협력에 감사드린다고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr