김동연 "공직 경험 담은 책 준비 중"

[아시아경제 성기호 기자] 김동연 전 부총리 겸 기획재정부 장관이 경제부총리 시절 경험 등을 담은 책을 쓰고 있다고 12일 밝혔다.

김 전 부총리는 이날 서울 을지로 하나금융그룹 사옥에서 하나은행 직원들을 대상으로 '김동연 선배와 함께하는 유쾌한 반란'이라는 주제로 강연하면서 이렇게 밝혔다.

그는 책과 관련 "첫 단은 공직생활을 하면서 경험한 두 번의 처절한 좌절에 대한 이야기"라며 "둘 다 한국 경제의 패러다임을 바꾸기 위해 제가 했던 노력이었는데 만족할 만한 성공을 거두지 못한 실패 사례"라고 말했다.

이어 "첫째는 국장 때인 2005년 '비전 2030' 작업을 할 때였고, 둘째는 부총리로 있으면서 경제 패러다임을 바꿔보자고 시도했던 것에 대한 경험 이야기"라고 소개했다.

김 전 부총리는 공직 입문 전 만 17세부터 7년 8개월 간 은행에서 근무했던 경험이 있다. 이날 강연에서는 후배들에게 은행원 시절 야간 대학에 다니고 밤에는 고시 공부했던 이야기를 소개했다.

