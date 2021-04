[아시아경제 공병선 기자]12일 오후 2시36분 기준 코스피는 0.02%(0.75포인트) 떨어진 3131.13을 기록하며 하락 전환됐다.

이 시각 현재 개인은 7228억원을 순매수했다. 반면 기관과 외국인은 각각 3842억원, 3637억원을 순매도했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr