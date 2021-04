"美 해병대 40% 코로나19 백신 접종 거부"

[아시아경제 권재희 기자] 미국 해병대의 40%가량이 코로나19 백신 접종을 거부했다고 CNN방송이 10일(현지시간) 보도했다.

CNN이 군 데이터를 인용해 보도한 바에 따르면 지난 8일까지 해병대원 7만5500명이 백신을 맞았고 4만8000명이 접종을 거부한 것으로 알려졌다. 이에 따라 미 해병대의 백신접종 거부율은 38.9%에 달하는 것으로 파악됐다.

아직 10만2000여명은 백신 접종 대상에 포함되지 않았다.

해병대의 주요 기지 중 하나인 노스캐롤라이나의 르준에서는 접종 대상자 2만6500명 가운데 1만5100명이 접종을 받지 않기로 해 거부율이 57%에 달하는 것으로 나타났다.

켈리 프루쇼어 해병대 대변인은 "우리는 백신의 광범위한 접종이 코로나19 대유행을 물리칠 최고의 방법이라는 것을 완전히 이해한다"며 "대유행을 해결하는 열쇠는 백신의 신뢰도를 높이는 것"이라고 말했다.

그는 해병대원이 백신 접종을 거부한 이유에 대해 다른 사람에 대한 양보와 다른 경로를 통한 접종, 백신 알레르기 등이 있다고 설명했다.

그는 "접종을 거부한 대원들도 마음을 바꿔 다음 기회에 접종받을 수 있다"고 덧붙였다.

미 국방부는 현재 코로나19 백신이 식품의약국(FDA)의 정식 승인이 아닌 긴급사용 승인을 받은 상태여서 접종을 의무화하지 못하고 있다.

이 때문에 백신 접종 거부율이 높아질수록 잠재적인 전투력이 떨어질 수 있다는 우려도 나오는 상황이다.

지난달 민주당 의원들은 조 바이든 대통령에게 서한을 보내 "백신 회의론과 잘못된 정보가 백신을 거부하도록 영향을 주고 있다"며 "모든 미군의 백신 접종을 의무화해달라"고 요구한 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr