고흥군, 공유재산 매각 설명회 개최

공유재산 적극 활용, 군민 불편해소 및 소득증대 기대 호응도 높아

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 지난 9일 군청 우주홀(1층)에서 공유재산 매입을 희망하는 군민을 대상으로 공유재산 매각 설명회를 개최했다고 12일 밝혔다.

군은 군민들의 토지이용 불편해소 및 소득증대에 기여할 수 있는 공유재산에 대하여 우선매각을 검토했다.

이번 설명회를 통하여 공유재산 매수 신청방법, 매각대상자 선정방향, 매각 추진절차 및 소요기간, 매수 신청 시 유의사항 등에 대해 군민에게 자세히 알려주었을 뿐만 아니라, 군민과의 질의응답을 통해 공유재산 매각에 대한 군민들의 궁금증을 해소할 수 있는 소통의 시간도 가졌다.

송귀근 고흥군수는 인사말을 통해 “과거 우리군은 공유재산을 소극적 유지·보전에 중점을 두고 관리하여 왔었으나, 군민들의 불편사항을 적극 해결하고 소득증대에 기여코자 공유재산 매각을 과감히 결정했으며, 설명회를 통해 공유재산 매각에 대한 궁금증이 속 시원히 해결되는 시간이 되길 바란다“고 말했다.

군 관계자는″코로나19로 인해 설명회에 참석하지 못한 매각신청자 등을 위해 관련 자료를 읍·면사무소에 배포할 예정이며, 지난 2월부터 군 홈페이지에 공유재산 알림방을 만들어 공유재산이 투명하고 효율적으로 관리될 수 있도록 하고 있으며, 앞으로도 많은 군민이 공유재산으로 인해 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다“고 말했다.

