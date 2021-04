통일부 "美 대북전단금지법 청문회 성격 평가하지 않아"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 미국 의회의 초당적 기구인 톰 랜토스 인권위원회가 대북전단금지법(남북관계발전법) 청문회를 개최하는 데 대해 "미 의회 의원회의 성격은 평가하지 않는다"며 말을 아꼈다.

이종주 통일부 대변인은 12일 정례브리핑에서 "미 의회 위원회의 성격에 대해서는 평가하지 않는다는 것이 정부의 입장"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 지난 9일 차덕철 통일부 부대변인이 톰 랜토스 인권위를 '정책연구모임 성격에 가깝다'고 한 데 대해서는 "정부의 공식 입장이 아니"라며 번복했다.

북한이 김일성 생일을 기념해 치르는 태양절(4월 15일) 행사에 대해서는 "통상적으로 이뤄지는 행사 수준인 것으로 보인다"며 "다만 지난해는 코로나19로 대부분의 행사가 이뤄지지 않았기 때문에 지난해보다는 규모가 커졌다"고 말했다.

최휘 당 부장이 숙청되고 박태성 당 비서가 실각했을 가능성이 있다는 일부 보도에 대해서는 "두 사람은 지난 2월 27일 김정은 국무위원장의 생일 계기 기념공연에 참석한 이후 공개 활동이 식별되지 않고 있다"고만 전했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr