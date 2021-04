[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 박민영이 아름다운 미모를 자랑했다.

최근 박민영은 자신의 SNS에 "오늘의 일기"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 박민영은 하얀색 원피스를 입고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다.

특히 그녀의 환한 미소가 시선을 사로잡는다.

이에 팬들은 "너무 예쁘다"며 호응을 보냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr