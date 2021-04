與 원내대표 선거 '윤호중 vs 박완주'…'친문 vs 탈친문' 대결

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 차기 원내대표를 뽑기 위한 후보자 등록 절차에 돌입했다. 4선인 윤호중 의원과 3선인 박완주 의원의 양자대결로 치러진다. 당초 안규백 의원까지 3파전이 될 예정이었지만, 후보자 등록 당일 안 의원이 불출마를 선언했다. 실질적으로는 ‘친문(친문재인)’ 대 ‘탈친문’ 선거 구도가 될 전망이다.

12일 오전 박완주·윤호중 의원은 차기 원내대표 후보 등록을 마치고 출마를 선언했다.

당내 ‘친문세력’에서 비껴서있는 박 의원은 이날 비주류를 겨냥한 듯한 발언으로 눈길을 끌었다. 박 의원은 "(자신의) 목소리를 내면 질타 대상이 되는 문화를 혁파하지 않으면, 지금 바꾸지 않으면 모두가 죽는다"고 말했다.

그는 "변화와 혁신엔 골든타임이 있다. 성역은 없다"면서 "다시 자랑스러운 민주당의 가치를 복원해 민심을 얻는 2기 원내 지도부가 돼야할 것"이라고 강조했다.

충남 천안을 지역구로 둔 박 의원은 고 김근태 전 의원의 민주평화국민연대(민평련)에서 활동해 '86그룹'에 속해있으며 민주당 원내수석부대표와 최고위원을 역임했다.

반면 친문 핵심인 윤호중 의원은 최근까지 유력한 차기 원내대표로 꼽혀왔다. 이해찬 전 대표 시절 사무총장을 지냈으며 법제사법위원장 등을 역임하면서 의원들과 교류가 넓은 것이 장점이다. 그러나 친문이 4·7 재보궐선거 패배에 대한 책임을 져야한다는 의견은 그에게 부담이다.

이번 원내대표 선거는 13일과 15일 대국민 후보 토론회를 거쳐 16일 당 의원 투표로 치러진다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr