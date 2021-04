굿센, 회계·제조 ERP전문기업 뉴젠ICT그룹과 전략적 업무제휴

[아시아경제 유현석 기자] 아이티센 아이티센 124500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,310 전일대비 150 등락률 -2.32% 거래량 537,898 전일가 6,460 2021.04.12 10:05 장중(20분지연) 관련기사 美 바이든 직수혜!! “테슬라” 관련 주 지금 저점 매수하세요!!美 증시 상장 소식!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 대장 株 지금 저점 매수하세요아이티센그룹 한국금거래소, 1월 매출 전년比 330%↑ close 그룹 계열사인 대형 건설 전사적자원관리(ERP)부분 수주 1위 굿센 굿센 243870 | 코넥스 증권정보 현재가 16,000 전일대비 200 등락률 +1.27% 거래량 102 전일가 15,800 2021.04.12 10:05 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 제약사와 “면역항체” 개발!! 바이오 황제 株 주가 올라갑니다굿센, 딜로이트 안진회계법인과 사업제휴…"'Canias ERP' 공급"굿센, 중소·중견 건설사용 클라우드 '건설 ERP7' 솔루션 출시 close 은 회계·제조 ERP전문기업 뉴젠ICT그룹의 뉴젠솔루션과 중소·중견 건설사 수주 확대를 위해 8일 전략적 업무제휴(MOU)를 체결했다고 12일 밝혔다.

굿센은 이번 협약을 통해 자사의 ‘fERP’를 기반으로 한 전방위적 사업확장을 추진한다.

굿센이 지난 2017년에 출시한 ‘fERP’는 중소·중견기업에 최적화된 전사적 자원관리 시스템으로 건설ERP의 도입 비용에 부담을 느끼는 중소·중견 건설사를 위한 시스템이다. 기업의 실정에 맞게 프로세스를 단순화시키고, 최소 인원으로 관리할 수 있도록 구성된 현장 중심 클라우드 서비스다.

이번 협약으로 굿센은 ‘fERP’와 뉴젠ICT그룹의 케이랩을 연동하여 건설시공 원가관리와 건설회계 관리까지 다양한 서비스를 제공한다. 케이랩은 한국세무사회 공식 프로그램으로 전산세무회계 국가공인시험 프로그램으로 사용 중인 회계 시스템이다.

박연정 굿센 대표는 “기존 회계·급여와 건설원가관리를 따로 쓰던 건설사도 일원화된 솔루션을 사용함으로써 업무 효율성과 신뢰성을 한층 높일 수 있게 됐다”며 “당사의 현장 중심 ‘fERP’는 ▲공사현장관리 ▲분양 ▲임대 ▲하자 ▲위험성평가서비스 모두 별도 구매가 가능하며 통합으로 구매해 사용할 경우 자동 연동으로 시너지를 발휘할 수 있다”고 말했다.

굿센은 건설ERP 개발, 구축 및 ITO 등을 주된 사업으로 영위, 지속적인 성장을 바탕으로 2016년 코넥스에 상장했다. 이 후 ‘신(新)외부감사법’ 시행에 따른 신규 성장 동력으로 기업내부통제 솔루션 및 일반기업 ERP(카니아스 ERP) 사업을 시작, 최근들어 기업 내부통제 솔루션(ICM)이 시장에서 관심을 받으며 큰 폭의 성장을 기대하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr