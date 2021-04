'무신사 현대카드' 출시…"솔드아웃서 5% 청구할인"

무신사 할인쿠폰과 중복 사용 사능

모든 가맹점에서 결제 금액 1% '무신사 적립금'으로

[아시아경제 기하영 기자]현대카드와 대한민국 대표 패션 플랫폼 무신사(MUSINSA)가 '무신사 현대카드'를 12일 출시했다.

무신사 현대카드는 상업자 표시 신용카드(PLCC)로 MZ세대의 소비 성향을 면밀히 분석해 심플한 할인 혜택을 앞세운 것이 특징이다.

이 카드는 무신사스토어와 무신사가 운영 중인 한정판 마켓 '솔드아웃'에서 결제 금액의 5%를 청구 할인해준다. 특히 무신사스토어 할인의 경우 무신사에서 제공하는 할인쿠폰과 중복으로 이용할 수 있다. 이 외 모든 가맹점에서 결제한 금액의 1%를 '무신사 적립금'으로 쌓아준다. 무신사 적립금은 무신사에서 현금처럼 사용할 수 있다.

디자인 역시 무신사 매거진, 스니커즈, 청바지 등 무신사의 정체성과 패션 소재를 위트 있게 재해석한 8종의 디자인 옵션을 선보인다. 연회비는 국내전용과 국내외겸용(마스터카드) 모두 1만원이다.

현대카드는 무신사 현대카드 고객을 대상으로 한 특별 이벤트도 진행한다. 올해 12월 31일까지 무신사스토어에서 2만1000원 이상 결제하는 고객에게는 2만 원을 즉시 할인해준다. 또 이달 25일까지 무신사스토어에서 5만 원 이상 결제한 고객에게는 추첨을 통해 총 8명에게 '에어조던 1 레트로 하이 OG x 트래비스 스캇'과 '나이키 SB 덩크 로우 프로 시카고' 등 한정판 스니커즈를 제공한다. 두 행사는 무신사페이에 무신사 현대카드를 등록해 결제한 고객을 대상으로 한다.

한편, 무신사는 800만 회원과 5700여 개의 입점 브랜드를 보유한 국내 10번째 유니콘 기업이다. 특히 10~20대 고객이 전체의 70%를 차지할 정도로 MZ세대의 절대적인 지지를 받고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr