유네스코 세계유산국제해석설명센터 설립추진단 릴레이 강연 개최

문화재청은 오는 15일부터 11월 18일까지 매달 한 차례씩 '세계유산 해석과 설명의 이해 온라인 강연 시리즈'가 열린다고 12일 전했다. 유네스코 세계유산국제해석설명센터 설립추진단이 주최하는 릴레이 강연이다. '유산설명 : 세계유산의 다양한 가치 전달'을 주제로 일곱 차례 강연과 한 차례 특별 좌담을 진행한다. 마리오 산타나 국제기념물유적협의회 사무총장을 시작으로 박물관·관광·디지털 기술·방문객 경험 중심·공동체 참여·미디어 등의 인사들을 초청한다. 마지막에 여는 특별 좌담에는 산타나 사무총장, 닉 실버만 미국 메사추세츠대학교 교수 등이 참여한다. 모든 강연은 추진단 유튜브와 페이스북을 통해 실시간 중계된다. 국영문 자막이 포함된 영상은 추후 제공된다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr