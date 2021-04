LG에너지솔루션과 SK이노베이션은 11일 "미국에서 진행되고 있는 배터리 분쟁을 모두 끝내기로 합의했다"고 밝혔다.

이에 따라 2019년 4월부터 진행된 모든 소송절차는 마무리됐다. 합의에 따라 SK이노베이션이 LG에너지솔루션에 현재가치 기준 총액 2조원(현금 1조원+로열티 1조원)을 합의된 방법에 따라 지급하는 한편 관련한 국내외 쟁송을 모두 취하하고 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않기로 했다.

그간 전기차 배터리 영업비밀·특허 침해, 인력빼가기 등으로 국내외 공방을 벌이던 두 회사는 조 바이든 미국 대통령의 거부권 검토시한을 하루 앞두고 전격 합의했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr