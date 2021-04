[포토]유덕열 동대문구청장, 마을텃밭 파종행사 가져

동대문구, 9일 휘경동과 청량리동 도시텃밭에서 각각 주민 참여로 파종행사 개최

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장은 9일 지난 달 조성된 도시텃밭 2곳을 방문해 주민들과 함께 청경채, 적상추 등을 심으며 주민 참여를 독려했다.

도시텃밭은 흉물로 방치된 빈집을 헐어 주민에게 필요한 맞춤형 공간을 조성하는 빈집활용 사업 일환이며 지난해 1호 텃밭(답십리동)에 이어 올 3월 휘경동과 청량리동에 2?3호 텃밭이 조성됐다.

구는 서울시로부터 빈집 철거비와 텃밭조성 공사비를 지원받아 약 한 달 간 휘경동 335-22번지(2호)와 청량리동 32-8번지(3호)의 빈집 철거 및 텃밭 조성공사를 진행했다.

텃밭의 면적은 휘경동(2호) 63㎡, 청량리동(3호) 99㎡ 규모다.

유덕열 동대문구청장은 “폐허가 된 빈집을 방치하기보다는 주민 편익을 위한 공간으로 탈바꿈하기 위해 도시 텃밭을 조성하게 됐다”며 “동대문구는 더 많은 지역주민들이 도시 텃밭의 혜택을 받을 수 있도록 1동 1텃밭 조성을 위해 지속적으로 최선을 다해나가겠다”고 밝혔다.

