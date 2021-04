정 총리 "나도 검정고시 출신…가난하다고 꿈조차 가난할 순 없어"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 올해 첫 초·중·고졸 학력인정 검정고시 시험이 치러진 10일 "나 역시 검정고시 출신"이라며 "가난하다고 해서 꿈조차 가난할 순 없다"고 수험생을 격려했다.

정 총리는 이날 자신의 페이스북에 "내게 검정고시는 새로운 세상으로 나갈 수 있게 한 토양이자 꿈을 키우는 자양분이었다"며 이같이 적었다.

정 총리는 자신의 학창시절을 회상하며 "형편이 어려워 중학교에 진학하지 못했다"며 "초등학교 졸업 후 1년 넘게 나뭇짐하고 화전을 일구며 집안일을 도왔다"고 말했다. 이어 "공식 학교는 아니지만 수업료가 들지 않는 고등공민학교에 매일 왕복 16km를 걸어 다니며 검정고시로 중학교 과정을 마쳤다"고 전했다.

정 총리는 "지금은 가정 형편이 어렵지 않더라도 여러 이유로 검정고시를 보는 분들이 많다"며 "여전히 검정고시는 도전이고 열정이고 희망"이라고 강조했다.

정 총리는 이날 검정고시 수험생을 '동기'라고 칭하며 "이제 시작이다. 희망을 놓지 않고 당당하게 앞날을 헤쳐나가길 바란다"고 응원했다.

