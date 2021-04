김해시, 2021 원예산업종합평가 ‘A등급’ 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 2021년 원예산업종합계획 이행실적 평가 결과 최고등급인 A를 달성했다고 9일 밝혔다.

이번 평가는 김해시의 원예산업종합계획 이행 여부와 노력, 생산 분야, 유통 분야 등을 종합평가한 결과다. 시는 적극적인 사업추진 의지와 체계적인 수행 능력을 인정받았다.

특히 기초생산자조직육성 및 통합마케팅조직 총 취급액 추진지표에서도 2019년도 277억원, 2020년도 301억원을 달성해 전년 대비 9% 성장을 거뒀다.

시는 A등급 인센티브로 산지 관련 사업 우선 선정 및 관내 통합마케팅 조직에 산지 유통 활성화 자금으로 무이자 30억원을 지원받게 됐다.

김해시 관계자는 “시시각각 다변화하는 유통환경으로 인해 어려워지고 있는 농업인들에게 큰 도움이 될 것으로 기대된다”며 농업인을 위한 새로운 정책발굴 등 농정업무에 최선을 다하겠다고 전했다.

