11번가, 월간 십일절 행사…최대 78% 할인 ‘타임딜’

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 오는 11일 타임딜, 브랜드쿠폰, 라이브방송, 경품이벤트 등 다양한 혜택이 쏟아지는 4월 월간 십일절 행사를 연다고 9일 밝혔다.

타임딜은 오전 11시부터 오후 11시까지 매시간 7개씩 공개되며, 최대 78% 할인가를 앞세워 올해 1분기 월간십일절 베스트 상품들만 엄선해 편성했다. 아이패드 프로11, 나이키 W 에어 베이퍼맥스 플라이니트3, 애플워치6 등 인기 상품들이 특가로 공개된다. 각 카테고리별 대표 브랜드 할인쿠폰과 브랜드 전용기획전도 마련했다.

경품 이벤트와 라이브방송도 다양하게 준비했다. 11번가 선물하기 서비스를 많이 이용한 고객을 추첨해 경품을 제공한다. 라이브방송은 LG트롬 세탁기·건조기세트, 질레트 면도기 등 총 7차례다. 이날 라이브11을 통해 방송을 시청하며 실시간채팅에 참여한 고객 중 추첨을 통해 LG코드제로 A9S 무선청소기 등을 경품으로 증정한다.

11번가 관계자는 “이커머스 비대면 쇼핑축제의 대명사로 자리잡은 월간십일절은 행사를 거듭할수록 판매 데이터와 노하우가 쌓이며 상품 경쟁력을 꾸준히 업그레이드하는 중”이라며 “고객들이 매달 손꼽아 기다리는 행사인 만큼, 비대면 쇼핑의 즐거움을 최대로 경험할 수 있는 이벤트와 콘텐츠를 총망라했다”고 말했다.

