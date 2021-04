박영선 캠프 해단식…"내년 정권 재창출 중요…울어선 안 돼”

[아시아경제 전진영 기자] 4·7 재보궐선거에서 패배한 박영선 전 중소벤처기업부 장관은 8일 “지금 이 순간 제일 중요한 것은 내년 정권재창출”이라며 “많이 울고 싶지만 울어선 안 된다”며 대선을 향한 각오를 다졌다.

박 전 장관은 이날 캠프 해단식에서 “제일 중요한 것은 내년 정권재창출이다. 그래야 대한민국 민주주의를 지킬 수 있다”며 이같이 말했다.

그는 “대한민국 후손을 위해 내년에 2007년 대선과 같은 일은 있어서는 안 된다고 생각한다”며 “제가 부족하고 바꿀 점이 많다. 바꾸겠다. 민주당이 더 큰 품의 민주당이 돼 정권재창출을 해야한다”고 강조했다.

박 전 장관은 “선거 기간 여러가지 일이 있었지만 끝까지 희망을 놓지않아 감사하게 생각한다. 모든 것은 후보가 부족한 것”이라며 “이자리 계신분들은 끝까지 최선을 다해주셨다. 선거에서 저의 부족함을 많이 느꼈고 순간순간 반성했다”고 밝혔다.

그러면서 “우리가 거짓에 무릎을 꿇을 수는 없지 않느냐. 저도 울지 않으려고 일주일 간 마음을 다잡았다. 여러분들도 그렇게 해달라”며 “내년 3월 9일 광화문에서 다시 만나자”라고 말했다.

상임선거대책위원장을 맡았던 안규백 의원도 “처음부터 어려웠던 선거였다. 박영선의 분신이 돼 최선을 다한 여러분과 지지자들께 존경과 감사의 마음을 표한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr