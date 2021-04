SK하이닉스, 국내 민간기업 최초 4400억원 규모 사회적채권 발행

연초 10억달러 환경채권 발행 이어 사회적채권 발행으로 ESG 경영 박차

[아시아경제 김혜원 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 143,500 전일대비 500 등락률 +0.35% 거래량 2,424,687 전일가 143,000 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 美 바이든 직수혜!! “테슬라” 관련 주 지금 저점 매수하세요!!美 바이든 수혜 받는다!! ‘반도체’ 관련 숨은 대장株 나온다!!SK하이닉스, 獨보쉬와 차량용 메모리 반도체 공급 논의 close 가 4400억원 규모의 원화 사채를 사회적 채권(Social Bond)으로 발행한다고 7일 밝혔다. 국내에서 민간 기업이 사회적 채권을 발행하는 경우는 SK하이닉스가 처음이다.

사회적 채권은 일자리 창출, 취약계층 지원, 사회 인프라 구축 등 사회 문제 해결을 위한 사업에 투자할 자금을 조달할 목적으로 발행하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나다. 그동안 국내에서 사회적 채권은 공기업과 금융 기업만 발행했다. 일반 기업은 환경 채권(Green Bond) 또는 환경 채권과 사회적 채권을 결합한 지속가능 채권(Sustainability Bond)만 발행한 바 있다.

SK하이닉스는 지난 1월 글로벌 메모리 반도체 기업 중 최초로 10억달러 규모의 환경 채권을 발행한 데 이어 이번에 사회적 채권을 발행하게 됐다. 신용 평가사인 한국신용평가는 SK하이닉스의 사회적 채권에 최고 등급인 SB1을 부여하고 회사의 사회 문제 해결을 위한 의지를 긍정적으로 평가했다. SK하이닉스는 이번 사회적 채권 4400억원을 포함해 총 1조1800억원의 원화 사채를 발행했다.

이번 사회적 채권에는 국내 기관투자자로부터 9600억원의 주문이 몰렸다. 이에 회사는 2800억원 수준으로 계획했던 발행 규모를 4400억원으로 늘렸다.

SK하이닉스는 사회적 채권으로 조달한 자금을 ▲취약계층, 지역사회, 장애인 지원을 위한 기초 인프라 서비스 제공 ▲동반성장을 위한 중소·중견기업 금융 및 고용 지원 ▲산업재해 예방 시설 투자 및 안전·보건 분야 지원을 위한 산업재해 예방 활동 등 사회 문제 해결을 위해 사용할 계획이다.

양형모 SK하이닉스 재무관리담당은 "D램과 낸드플래시 사업의 균형 있는 성장을 도모하는 동시에 ESG 경영을 강화해 사회에 기여하겠다는 SK하이닉스의 파이낸셜 스토리가 투자자에게 진정성 있게 다가가 이번 사회적 채권의 발행이 성공할 수 있었다"면서 "경제적 가치를 추구하면서도 사회 문제를 해결할 수 있는 기존의 활동을 강화하는 것은 물론 새로운 활동 발굴에도 적극 나서겠다"고 말했다.

