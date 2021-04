삼성SDI, 올해 직원 임금 7% 인상…복지혜택도 강화

기본급 4.5%·성과 2.5% 인상 합의

난임 직원 유급휴가 3→5일로 늘어…복지포인트 100만원으로 상향

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 654,000 전일대비 12,000 등락률 +1.87% 거래량 447,568 전일가 642,000 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 문재인 뉴딜펀드 '줄줄이' 마이너스코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감코스피, 외국인·기관 순매도에 약세 close 는 올해 직원 임금을 전년보다 평균 7% 올리기로 했다고 7일 밝혔다.

삼성SDI 노사협의회는 전날 전년 대비 기본급 평균 4.5%, 성과 평균 2.5% 인상안에 합의했다. 성과 인상률은 인사 고과에 따라 상승률이 차등으로 적용되는데, 이에 따라 올해 직원별 임금인상률이 직급과 고과에 따라 다를 수 있다고 회사 측은 설명했다.

임직원에 대한 사내 복지혜택도 강화한다. 난임 여성 임직원에 대해서는 유급휴가를 기존 3일에서 5일로 늘리고 연 100만원의 지원금을 새로 지급하기로 했다. 또 복지포인트는 기존 70만원에서 100만원으로 올리고 교대 수당은 12만원, 국내 출장비는 5만원으로 일부 인상하기로 했다.

합의사항은 이달부터 적용돼 임금 지급일인 오는 21일에 3월분까지 소급할 예정이다. 앞서 삼성 SDI의 2020년 사업보고서에 따르면 지난해 등기임원을 제외한 임직원 평균 연봉은 8300만원이었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr