영국서도 AZ 백신 혈전 논란…"접종은 계속해야"

다국적 제약사 아스트라제네카(AZ)의 코로나19 백신을 둘러싼 혈전(혈액 응고) 논란이 영국에서도 불거졌다.

영국 사우샘턴대학의 의약품안전연구소 소장인 사드 샤키르 교수는 "유럽과 영국에서 백신과 희귀 혈전의 연관성과 관련한 증거가 축적됐다"고 말했다고 6일(현지시간) 영국 언론 가디언이 보도했다.

샤키르 소장은 "그러나 아스트라제네카 백신이 효과적"이라며 "코로나19로부터 수백만 명을 보호했고, 전 세계에서 계속 효과를 나타낼 것"이라고 주장했다.

영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)의 준 레인 청장도 "백신을 접종하라는 안내를 받으면 이에 따라야 한다"라며 "AZ 백신을 맞은 뒤 매우 드물고 특정한 형태의 혈전이 발생했다는 보고서를 철저히 검토하고 있지만, 아직 어떤 조치도 결정되지 않았다"고 덧붙였다.

영국은 AZ 백신과 밀접한 국가다. 영국의 명문 옥스퍼드대가 아스트라제네카와 공동으로 백신을 개발했으며, 현재까지 영국에서 1800만명이 AZ 백신을 접종했다.

그러나 지난달 오스트리아 등 일부 유럽에서 AZ 백신 접종자 중 혈전 증세가 나타나면서 우려가 커졌다. 영국에서도 이달 초까지 희귀 혈전이 발생한 사례가 30건 보고됐고 이중 7명이 사망했다.

세계보건기구(WHO)는 AZ 백신의 이익이 위험성보다 크다고 강조했지만, 독일이 AZ 백신을 60세 이상에만 적용하기로 하는 등 안전성 논란이 이어지고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr