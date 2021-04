수해 피해 배상 100% 이루어질 수 있도록 건의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 댐 방류 수해 피해대책위 이종철 위원장은 정부청사를 방문해 정세균 총리와 면담했다고 7일 밝혔다.

이종철 위원장은 “지난해 수해 피해로 고통을 겪고 있는 합천군 현장을 방문해 주시고, 지원을 아끼지 않은 것에 대해 군민을 대표해서 감사를 드린다”고 감사의 말씀을 전한 후 “지난 1월 취임한 환경부 장관의 군 수해 피해 현장 방문 및 향후 수해 피해 배상이 100% 이루어질 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울여 달라”고 건의했다.

