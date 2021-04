네이버 한성숙 대표, '어린이 교통안전 챌린지' 동참

[아시아경제 강나훔 기자] 한성숙 네이버 대표가 ‘어린이 교통안전 챌린지’ 캠페인에 동참했다.

7일 네이버 공식 블로그에는 '1단 멈춤!, 2쪽 저쪽!, 3초 동안!, 4고 예방!'이라는 어린이 교통안전 챌린지 캠페인 문구가 쓰인 패널을 들고 있는 한 대표의 사진이 게시됐다.

한 대표는 강희석 이마트·SSG닷컴 사장으로부터 지목을 받아 이번 캠페인에 참여하게 됐다.

한 대표는 "어른들의 보다 세심한 관심이 어린이들을 위한 안전한 환경을 조성하는 첫걸음이 된다는 마음으로 동참하게 됐다"며 "이번 캠페인을 계기로 어린이들이 안심하고 다닐 수 있는 교통안전 문화가 잘 정착됐으면 한다"고 말했다.

그는 다음 캠페인 참여 주자로 김범준 우아한형제들 대표와 조규찬 네이버 커넥트재단 이사장을 지목했다.

한편 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'는 교통사고 위험이 높은 어린이 보호 구역에 대한 근본적인 인식 개선과 함께 어린이 보호를 최우선 하는 문화 정착을 위해 지난해 12월 행정안전부에서 시작한 캠페인이다.

