광주시, 오매나 캐릭터 우수제품 공모

5월 17~26일 접수…총 20개 작품 선정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 코로나19로 침체돼 있는 관광산업계의 활력을 불어넣고 광주시 상징물로 등록된 문화관광캐릭터 오매나에 대한 활용도를 높이기 위해 ‘2021 오매나 캐릭터 우수제품’ 공모전을 개최한다고 7일 밝혔다.

공모전은 전국민 대상 누구나 응모 가능하며, 오매나 캐릭터 상품에 대한 제작지원의 일환으로 공모전 시상금 외에 선정작 일부제품 구매를 통해 광주시 문화관광홍보에 적극 활용할 계획이다.

접수는 내달 17일부터 26일까지 광주관광재단에서 가능하며, 자세한 사항은 광주관광재단 홈페이지 고시공고에서 확인할 수 있다.

제품 선정은 디자인·상품·관광 등 내·외부 전문가로 구성된 선정위원회의 심사를 거쳐 대상 1명, 금상 2명, 은상 3명, 동상 4명, 장려상 10명으로 총 20개의 작품을 선정할 계획이다.

특히 이번 공모전은 기념품 외에도 오매나 캐릭터를 활용한 실생활에서 사용 가능한 제품은 무엇이든 응모 가능하다.

당선작은 카탈로그로 제작해 국내외 관광박람회 참가 시 배포를 통한 홍보와 우수디자인(GD)공모전 참여 지원, 남도관광센터 내 아트마켓 제품 전시, 오매나 TV와 연계한 제품 광고·홍보 등 다양한 판촉활동을 지원한다.

김준영 시 문화관광체육실장은 “오매나가 광주의 문화관광 대표 캐릭터로 자리매김하는 또 다른 하나의 장이 열렸다”며 “많은 시민과 사업체들이 참여해 다양하고 참신한 제품을 선보여주기를 희망한다”고 말했다.

