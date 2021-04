[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 러쉬매장에서 곧 다가올 여름을 맞아 발 관리에 도움을 주는 스크럽, 마스크, 로션, 파우더등 관련 제품을 선보이고 있다. 여름철은 발이 훤히 들어나는 샌들이나 슬리퍼 그리고 블로퍼(슬리퍼와 로퍼의 변형된 신발의 종류)등의 신발을 신어 발뒷꿈치 관리까지 신경을 쓰는 이들이 늘고 있어 집에서도 편하게 관리를 할 수 있는 관리 제품이 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr