삼성자산운용, '2021 내 마음속 원픽 펀드' 이벤트 진행

[아시아경제 이민지 기자] 삼성자산운용은 유튜브를 통해 ‘2021 내 마음속 원픽 펀드’ 이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.

이벤트 참여자는 삼성자산운용 유튜브 구독하기 후 업로드 된 영상 속에 등장하는 펀드 중 올해 가장 주목해야 할 펀드를 선택하고, 퀴즈 설문을 통해 구독하기 캡쳐 화면과 함께 제출하면 된다.

영상에는 펀드 매니저가 직접 출연해 각각의 상품에 대한 장점을 설명한다. 친환경, 신재생에너지 등 ESG 관련 세계 기업에 투자하는 ‘삼성 에너지 트랜지션 펀드’와 반도체 슈퍼사이클의 최대 수혜국인 한국, 대만의 주요 반도체 기업에 투자하는 ‘KODEX 한국대만IT프리미어 ETF’, 그리고 베트남을 중심으로 아세안 핵심 5개국의 성장성이 높은 기업에 투자하는 ‘삼성 아세안플러스 베트남 펀드’가 소개 된다.

이벤트 기간은 오늘부터 19일까지이며, 당첨자는 추첨을 통해 4월 23일, 삼성자산운용 공식 유튜브 채널에서 발표된다. 총 300명에게 파리바게뜨 미니케이크 교환권을 증정한다.

이벤트에 대한 자세한 사항은 삼성자산운용 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다

