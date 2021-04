[아시아경제 양낙규 군사전문기자]원인철 합참의장이 7일 오전 클라우디오 그라치아노 EU군사위원장을 접견하고 한반도 안보정세 및 한-EU 군사교류협력 증진 방향에 대해 논의했다고 합동참모본부가 밝혔다.

그라치아노 위원장은 이 자리에서 지속적인 한-EU 군사교류를 통해 전략적 동반자 관계를 더욱 증진시켜 나가자고 말했다.

원 의장은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적인 평화 정착을 위한 정부의 다양한 노력에 대해 지속적인 협조와 지지를 당부했다.

한편, 그라치아노 위원장의 이번 방한은 한-EU 간 고위급 군사교류 및 상호 협력방안 강화 취지에서 이뤄졌다고 합참이 전했다

