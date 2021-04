김세용 SH공사 사장, 서울시장 선거일 퇴임

[아시아경제 임온유 기자] 김세용 서울주택도시공사(SH공사) 사장이 7일 퇴임식을 열고 사장직에서 물러난다. 2018년 1월 취임 이후 3년 3개월여 만이다.

그의 공식 임기는 지난해 12월31일까지였지만, 박원순 전 서울시장의 유고로 신임 사장 선임 절차를 진행할 수 없어 직무대행 자격으로 업무를 수행해왔다. 이달 초 사표를 제출한 김 사장은 퇴임 후 원 직장이던 고려대학교 건축학과 교수로 돌아갈 예정이다.

김 사장은 앞서 현재 공석 중인 한국토지주택공사(LH) 사장으로 내정되기도 했으나 최근 다주택 전력이 논란이 되면서 후보자 검증 문턱을 넘어서지 못하고 낙마했다.

김 사장은 재임 3년간 정부의 주택공급 정책에 발맞춰 서울시 주택 공급을 늘리는 데 힘을 쏟았다. 재임 기간 5만5000가구가 공급됐다.

최초로 공공임대주택에 연령대별 브랜드를 도입해 이미지를 개선했고, 세대별 선호 포인트를 파악해 주택에 적용한 점이 주요 업적이다.

또 '공간 복지'를 실현하며 20년 이상 노후된 아파트 환경을 개선하고, 청년들의 아이디어를 접목해 방치된 반지하를 주민 공간으로 개선하기도 했다.

김 사장이 퇴임하면 신임 사장이 선임될 때까지 황상하 경영지원 본부장이 사장 직무대행을 맡게 된다. SH공사는 조만간 임원추천위원회를 구성해 사장 모집 공고를 낼 계획이다. 위원회가 2명을 신임 서울시장에게 추천하면, 시장이 이 중 한 명을 임명하게 된다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr