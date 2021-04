속보[아시아경제 이기민 기자] 예병태 쌍용자동차 사장이 7일 오전 긴급 임원회의를 개최하고 사의를 표명했다.

예 사장은 이날 회의를 마치고 전직원에게 보낸 이메일을 통해 "회사가 또 다시 회생절차 개시를 앞두게 된 상황에 대해 이유 여하를 막론하고 회사의 대표로서 책임을 통감한다"며 사임했다.

