미니스톱, 새로운 매장 인테리어 공개…친환경 시공에 중점

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 7일 고객 편의성을 높인 새로운 표준 매장 인테리어를 선보인다고 밝혔다. 새로운 표준 인테리어는 밝고 경쾌한 분위기, 식생활 변화에 대한 대응 및 진열공간 확대, 친환경 시공에 중점을 뒀다.

매장의 포인트 색상으로는 미니스톱의 상징색인 파란색과 밝은 이미지의 흰색을 사용했다. 또한 기존 매장에서 사용한 테이블보다 높이를 낮추고 좌식의자를 비치해 점포에서 어린이와 노약자들이 더 편안하게 쉴 수 있도록 했다.

새로운 표준 인테리어는 디지털 사이니지 3대가 카운터 위에 설치된다. 디지털 사이니지란 디지털 기술을 활용해 다양한 정보를 선명한 화질로 전달 할 수 있는 디스플레이 기기다. 미니스톱은 고객에게 유용한 상품정보를 전달하는 소통창구로서 디지털 사이니지를 활용할 예정이다.

카운터 주변으로는 후드시설이 불필요한 스마트 후라이어와 함께 오픈형 주방을 도입했다. 카운터 주변에 밀폐된 공간이 없어 전체적인 매장 개방감을 높이고 조리부터 진열까지의 과정을 고객이 볼 수 있게 했다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 위해 친환경, 에너지 절감 요소를 매장 곳곳에 도입했다. 인테리어 공사 시 사용하는 텍스, 도료 등의 자재를 친환경 자재로 교체했다. 친환경 냉매와 절전형 실외기를 사용하는 공기청청기 겸용 냉난방기를 설치하고, 매장에서 사용하는 형광등은 효율이 뛰어난 LED로 교체해 에너지를 절감했다.

심관섭 미니스톱 대표이사는 “인테리어 변화를 초석으로 삼아 온·오프라인이 통합된 미래형 점포로 나아갈 수 있도록 다양한 도전을 이어갈 것”이라고 말했다.

