골프용품 전문매장 골핑이 ‘캐디톡 미니HD’ 행사를 펼친다.

오는 18일까지 신제품 출시 기념 사전 예약 10% 할인 및 캘러웨이 전용 파우치 증정 이벤트가 이어진다. 2018년 "세상에서 가장 작고 가벼운 골프 거리측정기"라는 슬로건 아래 선보인 ‘캐디톡 미니’ 후속 라인이다. 정확한 거리 측정 기능은 기본, 20만 원 초반의 실속 있는 가격대다. 골퍼들의 부담을 최소화하기 위해 온라인 마켓에서 한정 판매한다.

고저 차와 클럽 별 공 탄도를 적용한 매직슬로프(M-slope), 손 떨림에도 타깃을 정확히 측정하는 HD(Horizon Detect) 가로 레이저 시스템이 기본 탑재됐다. 불과 138g 초경량이다. 한 손에 들어오는 인체공학적 바디 설계는 최적의 그립감으로 직결된다. 측정 모드를 바꿀 때 스위치 하나로 쉽고 빠르게 변경이 가능하다. 자세한 내용은 골핑 홈페이지에 있다.