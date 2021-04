유정준 SK E&S 부회장, '민간주도' 에너지얼라이언스 초대 의장 추대

[아시아경제 황윤주 기자] SK E&S는 6일 출범한 민간주도의 에너지얼라이언스 초대 의장으로 유정준 SK E&S 부회장이 추대됐다고 밝혔다.

이날 출범식에 참석한 SK E&S, GS에너지, 포스코에너지, 한화에너지, DL에너지, 두산중공업, 현대자동차, 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 76,000 전일대비 400 등락률 +0.53% 거래량 68,428 전일가 75,600 2021.04.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금리 뛰기 전 실탄 확보…회사채 발행 러시LIG넥스원, 효성중공업 등에 선급금 226억원 지급효성중공업, 유럽 대용량 ESS 시장 첫 진출 close , E1, 현대경제연구원 등 10개 민간기업의 최고경영자들은 출범식에 앞서 사전 간담회를 갖고 유정준 SK E&S 부회장을 초대 의장으로 추대했다.

또한 10개 참여기업 대표들은 '에너지얼라이언스 설립을 위한 상호협력에 관한 업무 협약서(MOU)'를 체결하고 탄소 중립 대응과 에너지 전환 추진에 적극 협력하기로 했다.

이번에 출범하게 된 에너지얼라이언스는 세계적인 탈탄소 흐름에 발맞추어 에너지 산업 전체의 미래 방향성을 논의할 채널이 필요하며 이를 위해 에너지 분야에 민간 주도의 거버넌스 체계를 구축하는 것이 필요하다는 니즈에서 출발한 것으로, 국내 민간 기업들이 탄소 중립과 관련해 자발적인 공동체를 만든 것은 이번이 처음이다.

출범식에 참석한 성윤모 장관은 "이번 에너지얼라이언스 출범을 계기로 우리 에너지 기업들이 탄소중립이라는 도전적 과제에 대응해 나가는 동시에 에너지 신산업 육성 등 새로운 성장동력을 창출해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

또한 파티비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 영상 메시지를 통해 "넷제로 달성은 결코 쉽지 않은 일이고, 코로나 상황에서는 더욱 어려운 일"이라고 말하면서 "대한민국 정부와 민간 기업들의 넷제로를 위한 노력을 기쁜 마음으로 지지한다"는 내용의 축사를 보냈다.

유정준 에너지얼라이언스 의장은 "세계 주요국 및 글로벌 기업들이 탄소중립 시대를 선점하기 위해 무한 경쟁에 나서고 있다"며 "제조업 강국인 한국은 탄소중립 트랜드가 엄청난 임팩트로 다가올 수 밖에 없는 만큼 에너지산업의 새로운 거버넌스 체계를 구축해 나가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 유정준 SK E&S 부회장은 다음달 개최 예정인 에너지얼라이언스 창립 총회를 통해 정식 취임할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr