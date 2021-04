'막말 논란' 장경훈 하나카드 사장, 사퇴 뜻 밝혀

[아시아경제 기하영 기자]사내 회의에서 여성 혐오발언 등 막말로 논란을 일으킨 장경훈 하나카드 사장이 사퇴 의사를 밝혔다.

6일 장 사장은 입장문을 통해 "오늘 오후 회사 감사위원회가 열렸으며 감사위원회의 결과와 상관없이 회사에 누를 끼치지 않기 위해 도의적 책임을 지고 사임하고자 한다"고 밝혔다.

앞서 지난 달 말 언론보도를 통해 장 사장의 녹취가 공개됐다. 장 사장은 공식 회의 석상에서 자사 신용카드가 룸살롱 여성이 아닌 같이 살 와이프와 같은 가치를 지녀야 한다는 취지의 발언을 해 논란이 됐다. 뿐만 아니라 회의 참가자들을 향해 욕설과 막말을 쏟아낸 것으로 확인됐다.

전국사무금융서비스노동조합은 지난 5일 서울 을지로 하나카드 본사 앞에서 기자회견을 열고 "판매 상품인 카드를 여성에 빗대 말하거나, 여성을 남성의 잣대로 급을 나눠 이분화하는 발언은 장경훈 사장의 낮은 성인지감수성과 인권의식 수준을 그대로 드러낸다"며 장 사장의 사퇴를 촉구했다.

