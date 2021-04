금융 공공기관 간에 이뤄지는 최초 K-뉴딜 지원사업

[아시아경제 송승섭 기자]예금보험공사는 IBK기업은행과 ‘K-뉴딜 활성화를 위한 동반성장 업무협약’을 지난 1일 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 금융 공공기관 간에 이뤄지는 최초의 K-뉴딜 지원 사업이다. 예보는 기은과 K-뉴딜 중소기업 지원 프로그램의 재원 마련 등에 협력하게 된다.

예보와 기은은 2019년부터 공동으로 4000억원 규모의 재원을 조성해 일자리 창출 중소기업과 코로나19 피해기업에 저금리 대출지원을 실행하고 있다.

예보는 이러한 협업 모델을 통해 K-뉴딜의 성공적 추진과 사회적 활동의 확산을 기대한다는 설명이다.

예보 관계자는 "앞으로도 어려움을 겪고 있는 중소기업에 실질적인 도움이 되는 지원방안을 다각도로 고민해 사회적 역할을 강화하는데 노력할 계획이다"고 말했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr