하만, JBL 출시 75주년 고객감사 행사

디지털프라자 오프라인 매장·삼성닷컴·오픈 마켓 등 특별 혜택과 경품 제공

[아시아경제 김흥순 기자] 하만 인터내셔널의 대표 오디오 브랜드 JBL 출시 75주년을 맞아 제품 할인 등 고객 감사 행사를 한다.

6일 하만 인터내셔널에 따르면 전날부터 디지털프라자 오프라인 매장과 삼성닷컴, 오픈 마켓에서 JBL 고객 감사 행사가 시작됐다. 이날 11번가, 오는 13일 네이버 라이브 쇼핑을 통해서도 다양한 JBL 모델들을 만나볼 수 있으며 'JBL 펄스 4'와 'JBL 플립 5' 블루투스 스피커 등 JBL 인기 제품을 선착순 한정 특가로 판매한다. 또 행사 모델에 따라 추가 특별 할인과 네이버페이 적립 혜택도 제공한다.

이 밖에 삼성닷컴에서 JBL 퀴즈와 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS) 공유 이벤트 응모 고객을 대상으로 경품 추첨 이벤트도 진행한다.

하만의 카오디오와 커넥티드 카 시스템은 현재 전 세계 5000만대 이상의 자동차에 사용되고 있다. 하만은 2017년 3월 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,900 전일대비 500 등락률 +0.59% 거래량 5,669,420 전일가 85,400 2021.04.06 10:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감한미글로벌, 삼성전자와 181억 규모 품질감리 용역 체결 close 의 100% 자회사로 편입돼 전 세계에 약 3만명의 직원이 근무하고 있다.

