[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 센트럴인사이트=대표이사 엄모씨가 40억원 규모 횡령 혐의 고소장이 접수됐다고 공시. 이에따라 거래소는 상장적격성 실질심시 사유가 발생했다고 밝혀.

◆ 필룩스=계열사 케이에이치이엔티의 메리츠증권 보유 채무 250억원에 대해 서울 삼성동 토지 등 325억원 규모 부동산 담보 신탁을 설정.

◆ 한국특수형강=200억원 규모로 국내 사모 전환사채를 발행했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr